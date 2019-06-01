С начала года на водоемах Украины погибло 274 человека, в т.ч. 25 детей, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили что с установлением теплой погоды количество несчастных случаев на воде резко возростает.

Так, 30 мая на Черниговщине были обнаружены двое утонувших. Первый случай зафиксирован на р. Десна в с. Сновянка Черниговского района, а второй - на р. Лисогир в с. Иванковцы Сребнянской района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девятиклассник утонул в озере под Киевом на праздновании окончания школы. ФОТО

На р. Днепр в Днепровском районе города Каменское Днепропетровской области спасатели ГСЧС достали из воды и передали полиции тело женщины 1947 года рождения, которая исчезла еще 28 мая.

Всего же в течение суток 30 мая утонуло 5 человек.

Самой распространенной причиной утопления является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей, подчеркнули в ГСЧС.

Также читайте: Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция