Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4 тыс. долл., - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению взяток за влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательство и получения 4 400 долларов взяток за принятие положительных решений по 14 гражданским делам. За каждое положительное решение - 300 долларов и еще 200 долларов за "труд" взяточника.
По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.