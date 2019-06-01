В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 - боевые, 5 - не боевые. Потери установлены поименно и официально, данные публичны и проверяемые. К сожалению, наши войска потеряли также 8 пленных, которые сами приехали к врагу по непонятному стечению обстоятельств.

Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях - 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину", - пишет журналист.

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Подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые - 9 (согласно данным, которые не вызывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения).

"Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе - 9:40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум 4 российских наемника", - говорится в сообщении.

Также Бутусов привел статистику видов воздействия, которые стали причиной гибели украинских Воинов:

от выстрелов снайпера - 5,

от минометных осколков - 2,

в ближнем бою во время разведывательного поиска - 1,

от подрыва на мине во время разведывательного поиска - 1

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Как отметил главред Цензор.НЕТ, несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019 на самом деле резко возросла. Потери противника стали значительно выше.