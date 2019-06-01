Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.06.19 17:31

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

зеленский,кулеба

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев

"Президенту важно, чтобы в нашей стране о детях вспоминали не только 1 июня. Вместе с Владимиром Зеленским обсудили болезненные проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбук.

Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко с декабря 2014 года и был уволен 19 мая этого года.

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100