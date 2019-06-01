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01.06.19 17:56

На Киевщине 5-летний мальчик ранен в голову в результате случайного выстрела, ребенок в реанимации, - Нацполиция

В Переяславе-Хмельницком в Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы.

скорая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Сейчас мальчик соткрытой черепно-мозговой травмой находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.

"Сотрудникам полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела. Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.

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