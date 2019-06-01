На Киевщине 5-летний мальчик ранен в голову в результате случайного выстрела, ребенок в реанимации, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства. Сейчас мальчик соткрытой черепно-мозговой травмой находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи.

"Сотрудникам полиции удалось установить обстоятельства происшествия, выявить предметы и другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела. Также установлены лица, которые могут быть причастны к нанесению травмы мальчику", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются совместные процессуальные действия полицейских, работников Государственного бюро расследований и прокуратуры области.