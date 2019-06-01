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01.06.19 19:44

Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО

Во время совещания членов СНБО с руководителями энергетической отрасли удалось выявить несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности.

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Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

Также во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы, отметил Данилюк.

В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. "Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", - добавил он.

По словам Данилюка, относительно критической ситуации с функционированием предприятия "Вода Донбасса" - правительство ее решит быстрее. "Это - возобановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - заверил он.

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На совещании также оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки.

"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - написал секретарь СНБО.

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Погашение долгов перед шахтерами, работа Воды Донбасса и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО 01

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