Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.06.19 20:57

Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине

36-летний житель города Купянск, переезжая через мост на автомобиле, не справился с управлением и съехал в водоем.

река

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля и утонул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в поселке Сенек Купянского района поступило в полицию 31 мая в 13:57. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине 5-летний мальчик ранен в голову в результате случайного выстрела, ребенок в реанимации, - Нацполиция (обновлено)

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100