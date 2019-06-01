Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля и утонул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в поселке Сенек Купянского района поступило в полицию 31 мая в 13:57. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине 5-летний мальчик ранен в голову в результате случайного выстрела, ребенок в реанимации, - Нацполиция (обновлено)

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".