С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - отметила она.

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Отмечается, что до 2023 года на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест, рассчитанным в соответствии с потребностями общества.

"В созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису - временной передышке родителей ребенка с инвалидностью", - сообщила глава Минздрава.





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