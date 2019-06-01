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01.06.19 23:38

Взрывы на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске: к медикам за помощью обратились 85 человек

В Дзержинске Нижегородской области РФ в результате взрывов на территории ГосНИИ "Кристалл", которое занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для военных целей, пострадали 85 человек.

дзержинск

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ, передает Цензор.НЕТ.

"По последним данным: в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоит 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", - говорится в сообщении.

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Напомним, два взрыва произошли в западной части Дзержинска в Нижегородской области РФ в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл"

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