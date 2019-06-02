В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну

Как сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times, NASA планирует отправить на спутник Земли серию небольших роботизированных спусковых аппаратов с грузом, в частности с оборудованием и устройствами для экспериментов, передает Цензор.НЕТ.

31 мая агентство обнародовало первые заказы для поставок на поверхность Луны: их получили компании Astrobotic Technology из Питтсбурга, Intuitive Machines с Хьюстона и Orbit Beyond из Эдисона, штат Нью-Йорк.

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Представители NASA сообщили, что разработают, построят и будут управлять аппаратами сами перечисленные компании, что позволит выполнить работу в короткий срок за меньшую цену.

"NASA здесь просто клиент. Участие NASA - выполнять роль пассажира на заднем сидении", - отметил Крис Калберт, руководитель программы.

Первым в сентябре 2020 году отправится аппарат компании Orbit Beyond, который доставит 4 груза на Mare Imbrium ("Море Дождей") - лавовое плато, которое является одним из крупнейших лунных кратеров.

Летом 2021 года должен полететь корабль Astrobotic, который получил 79,5 миллиона долларов и должен доставить 14 грузов в кратер Lacus Mortis ("Озеро смерти").

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Intuitive Machines получила 77 млн долларов на разработку аппарата и доставку пяти грузов на Oceanus Procellarum ("Море штормов").

Напомним, NASA планирует в 2028 году отправить на Луну миссию космонавтов, среди которых впервые в истории будет женщина.