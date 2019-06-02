Суд в Венгрии оставил под стражей на месяц капитана-украинца, причастного к аварии на Дунае с жертвами

По решению суда, 64-летний капитан, которого называют Юрий С. из Одессы, взят под арест сроком на один месяц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По словам его адвоката, суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт, потому капитан остается под стражей.

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Как пишет Агентство "Франс-пресс" со ссылкой на представителя суда, 1 июня ему предъявили обвинение, но не уточнили, какое именно.

Капитан, которого задержали 30 мая, на следующий день после аварии, сначала для допроса по делу "создание угрозы водному движению, повлекшей многочисленные смерти", отрицает любую вину.

Пока еще не ясно, что стало причиной аварии, в ходе которой 135-метровое судно под командованием капитана-украинца столкнулось со значительно меньшим катером, который затонул. В результате погибли по крайней мере семь туристов из Южной Кореи, гибель которых подтверждена. До сих пор считаются пропавшими без вести еще 19 южнокорейцев и двое венгров; опасаются, что все они погибли. Поиски пропавших или их тел усложняет высокая вода и быстрое течение на Дунае после длительных дождей. Пережили аварию семь южнокорейских туристов.

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Компания-владелец судна, которым командовал украинец, Viking Cruises из Швейцарии, заявила, что сотрудничает со следствием.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.