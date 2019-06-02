Английский клуб "Ливерпуль" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в финале "Ливерпуль" обыграл другой английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
Уже на второй минуте главная звезда "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах открыл счет, реализовав пенальти.
После этого на поле шла упорная борьба. Во втором тайме "Тоттенхэм" создал несколько опасных моментов. Но на 87-й минуте вышедший на замену бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги забил второй гол своей команды и принес ей окончательную победу.
"Ливерпуль" стал победителем турнира в 6-й раз. Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. По 5 раз Кубок чемпионов завоевывали "Барселона" и "Бавария".