По подозрению в ранении 5-летнего мальчика задержаны двое полицейских. Они были вне службы, без табельного оружия и пьяные, - Князев

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Нацполиции Сергея Князева.

"Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия", - сообщил он. По словам главы Нацполиции, все собранные доказательства и показания будут переданы в ГБР - по подследственности.

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"В то же время, мы находимся в постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла", - резюмировал Князев.

Напомним, в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Как сообщили в ГБР, к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ Нацполиции в Киевской области.