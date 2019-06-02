За сутки ранен один украинский воин, уничтожены два наемника РФ, террористы совершили 15 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сводке.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций ООС зафиксированы: дважды вблизи Новоселовки Второй - из артиллерийских систем калибра 122-мм и вооружения боевых машин пехоты; у Песок - из минометов калибра 82-мм; четыре раза вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Красногоровки, Водяного и Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли Сентяновку на оккупированной Луганщине и пытаются обвинить в этом ВСУ, - СЦКК. КАРТА

По данным украинской разведки, 1 июня два наемника РФ было уничтожено, еще двое - ранены.

Вместе с тем, с начала текущих суток террористы дважды обстреляли позиции ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – сказано в сообщении.