За пять лет в Украине количество многодетных семей увеличилось почти на 15 тысяч, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики, пишет УНН.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2019 года многодетных семей в Украине насчитывалось 338 тыс. 513.

В 2018 году этот показатель был меньше на 4 тыс. 646 и составлял 333 тыс. 867.

В начале февраля 2014 года в стране было зарегистрировано 323 тыс. 575 семей, где есть три и более детей.

Таким образом, за пять лет в украинском государстве количество многодетных семей возросло на 14 тыс. 938.

В статье 13 Закона Украины "Об охране детства" установлено, что многодетной семьей называют брак, который зарегистрирован официально и где вместе с супругами на одной площади проживают три и больше детей.

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