Из-за непогоды без света остались почти 200 населенных пунктов в семи областях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Киевская - 40 н .п., Винницкая - 38 н.п., Черкасская - 35 н.п., Кировоградская - 15 н.п., Днепропетровская - 5 н.п. и Сумская - 5 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, отметили в ГСЧС.

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