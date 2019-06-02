Россию могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2020 года в Токио, - The Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом пишет The Times 2 июня.

Причиной отстранения российских спортсменов может стать инцидент с чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении Даниилом Лысенко.

В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики отстранила его от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб.

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Британское издание отмечает, что Россия может лишиться участия в Олимпиаде 2020 из-за подделки документов, которые якобы объясняли отсутствие Лысенко на взятии проб. Высокопоставленные российские спортивные функционеры подозреваются в том, что они знали о происходящем и даже помогали скрыть "допинговые преступления".

Происходящее, по мнению авторов The Times, может подорвать усилия президента РФ Владимира Путина убедить мир допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, вследствие санкций от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро были отстранены легкоатлеты и тяжелоатлеты из России.

В декабре 2017 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил Международный олимпийский комитет отстранил НОК РФ от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом.

Санкциям был также подвергнут Паралимпийский комитет РФ.





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