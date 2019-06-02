На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине из-за урагана обрушилась крыша сцены: погиб один человек, еще двое пострадали, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest (с.Жовтоолександровка) была снесена крыша, частично повреждена сцена в следствии чего погиб один человек 1971 г.р., два человека пострадали (женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована; у мужчины 1978 г.р. перелом ступни).

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", – сообщили спасатели.

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Накануне музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в Instagram написал, что через страшный ураган "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

Он добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - написал Шуров.

Сегодня организаторы сообщили, что этно-рок-фестиваль Kozak Fest отменил все мероприятия, которые были запланированы на воскресенье, 2 июня..

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам печальную новость: из-за стихийного бедствия все мероприятия, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", – говорится в сообщении на странице организаторов фестиваля в Фейсбук в воскресенье утром.

Они выразили благодарность сотрудникам полиции, полка "Днепр-1" и ГСЧС за "четкую и слаженную работу".

"Мы приносим извинения гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться настоящей качественной украинской музыкой. Надеемся на понимание. До встречи в следующем году", – добавили организаторы.