Возвращение России в ПАСЕ приведет к новому кризису в Совете Европы, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью DW высказал глава украинской делегацией в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Россия не сделала ни одного, даже малейшего шага к выполнению требований Совета Европы ... И в ЭТИХ условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов ... Что приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", - считает Арьев.

Напомним, Россия попала под санкции в апреле 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, делегацию страны-агрессора в ПАСЕ оставили права голоса. В "знак протеста" РФ не ездит на сессии в Страсбург и с 2017 года не платит членские взносы.

Все эти годы российские лоббисты пытались вернуть страну-агрессора в ПАСЕ в обход санкций. В частности, настаивали на том, что в июле Москва может выйти из организации (в связи с неуплатой взносов), после чего перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.

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По словам Владимира Арьева, "это - довольно сильный аргумент", но недостаточный для того, чтоб оправдать бездействие РФ в части выполнения требований Совета Европы. Страна-агрессор продолжает удерживать украинских политзаключенных и военнопленных и НЕ демонстрирует желания начать мирный процесс на Востоке Украины, в том числе разблокировать введение на Донбасс миротворческого контингента ООН.

В мае министры иностранных дел стран-членов СЕ приняли решение, Которым открыли путь для возвращения России в ПАСЕ по Чрезвычайной процедуре, теперь изменения регламента должен рассмотреть профильный комитет ПА Совета Европы, который начнет работу в понедельник, 3 июня.

Однако, по мнению главы украинской делегации, принятие соответствующих изменений в регламент подорвет устои самой организации.

"Совет Европы остро критикует страны, которые во время избирательно процесса меняют законодательство, что может повлиять на результаты выборов. В случае с ПАСЕ это делается для того, чтоб изменить внутренние правила перед выборами генерального секретаря Совета Европы. Ведь эти изменения готовятся и будут внесены на рассмотрение депутатов ПАСЕ за день до голосования за кандидатуру генсека. И это противоречит требованиям СЕ, которые она выдвигает к своим странам-членам во время мониторинга избирательно процесса", - пояснил он.

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