Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун

Об этом чиновница сообщила в интервью журналу НВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу тем или иным способом и дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины — Ред.) происходила", — заявила она.

Супрун добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра.

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"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", — добавила она.

Напомним, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии.

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