Матиос: Правоохранительным органам для борьбы с коррупцией не хватает соревновательности

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", такое мнение главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выразил 1 июня в эфире телеканала "112 Украина".



"Президент должен внести сейчас, этой Верховной Раде, как неотложные изменения в закон о подследственности, где написать, что тот, кто обнаружил факт коррупции – крупная рыба, всякая рыба, – тот расследует и доводит до суда. Альтернативная подследственность для всех имеющихся в государстве правоохранительных органов, не только для 700 избранных, которые где-то в подвале что-то расследуют и на выходе за три года – ноль". И поверьте, процесс соревновательности для тех, кто хочет лифта государственного, кто хочет защитить государство, чтобы следующие выборы были с улыбкой, а не плачем, – он будет это делать", – сказал он.



По словам Матиоса, люди, способные заниматься такими делами, есть и в прокуратуре, и в полиции, и в Службе безопасности Украины, и в фискальной системе.



"У них нет инструмента", – подчеркнул главный военный прокурор.

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Матиос отметил, что его ведомство не может расследовать то, что касается ущерба более 1 млн грн.



В Украине существует ряд антикоррупционных ведомств. Такими делами, в частности, занимаются Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное агентство Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.