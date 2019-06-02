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02.06.19 13:29

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик): "Раскольник и бунтарь" Филарет созывает священников Киева для присяги на верность УПЦ КП

Епископ Православной Церкви Украины Адриан (Кулик) заявляет, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников якобы "для принятия присяги на верность УПЦ КП".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Мне звонят священники настоятели Киевских храмов, которые до сих пор (формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: "Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?", - написал он, добавив, что Филарет уже "отделился от ПЦУ".

Адриан призвал священников принимать решения самостоятельадриано или "идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций".

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик): Раскольник и бунтарь Филарет созывает священников Киева для присяги на верность УПЦ КП 01

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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