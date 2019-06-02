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02.06.19 13:29

Гражданин Непала задержан при попытке дать 1,5 тыс. долл. взятки пограничнику в аэропорту "Борисполь". ФОТО

Вчера в международном аэропорту "Борисполь" граждане Непала и Турции пытались подкупить украинских пограничников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Гражданин Непала задержан при попытке дать 1,5 тыс. долл. взятки пограничнику в аэропорту Борисполь 01

Гражданин Непала, 1980 года рождения, предлагал пограничнику взятку в размере 1500 долларов за содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы, однако получил отказ и был задержан. Как выяснилось, иностранец уже второй раз пытается попасть в Украину не имея на это законных оснований и второй раз украинские пограничники возвращают его обратно.

Гражданин Непала задержан при попытке дать 1,5 тыс. долл. взятки пограничнику в аэропорту Борисполь 02

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Еще одному иностранцу - гражданину Турции, который предлагал 100 долларов взятки за решение вопроса беспрепятственного пересечения государственной границы, по решению начальника ОКПП, запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. Турок будет возвращен обратным рейсом в Стамбул.

С начала года зафиксировано уже 250 случаев, когда пограничники отказывались от взяток и принимали в отношении правонарушителей соответствующие правовые решения.

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