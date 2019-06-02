В Харькове активисты устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова, а потом свалили бюст Жукова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", собравшиеся ранее перед Дворцом спорта активисты ряда партий и движений, среди которых "Национальный корпус", Фрайкор, "Правый сектор", "Антикоррупционный блок участников АТО" и т.д. устроили "коридор позора" направляющимся во Дворец спорта на съезд партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Когда через него проходят участники съезда, им кричат "Ганьба", "Кернес, отпусти крепостных", "Сепары" и т.д.

Также замечены случаи, когда некоторые из активистов брызгали краской из баллончиков на идущих по "коридору" делегатов съезда и разлили красную краску. Последнее, поясняют активисты, символично и показывает, что на тех, кто проходит на съезд, - кровь.

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Спустя некоторое время часть активистов направилась к стоящему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта бюсту Жукова. За ними последовали обеспечивающие правопорядок в районе Дворца спорта правоохранители и попытались воспрепятствовать сносу памятника, однако не преуспели в этом.

На постамент, где ранее стоял бюст, активисты установили государственный флаг Украины.