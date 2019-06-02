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02.06.19 15:00

На Львовщине погиб мужчина, выпав из корзины собственного воздушного шара, - Нацполиция

Во Львовской области после падения из корзины воздушного шара погиб мужчина.

воздушный,шар

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"1 июня около 21:00 в Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района Львовщины.

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Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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