На Львовщине погиб мужчина, выпав из корзины собственного воздушного шара, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"1 июня около 21:00 в Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Погибшим оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района Львовщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.