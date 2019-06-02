Объявлены победители 48-го кинофестиваля "Молодость"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Гран-при "Скифский олень" получила французская ЛГБТ-драма "Дикий" режиссера Камий Видаля-Наке. Награду получил исполнитель главной роли Феликс Марито. В прошлом году фильм участвовал в программе "Неделя критики" Каннского кинофестиваля.
Лучшим фильмом полнометражного конкурса стал "Колибри" Ким Бори (Корея). Специальными дипломами в этой секции отметили фильмы "День, когда меня не станет" и "Соседи".
Лучшим фильмом короткометражного конкурса стала "Безусловная любовь", дипломы получили картины "Люсия на раздорожье" и "Холодная летняя ночь".
Лучшим в студенческой программе стал фильм "Как запустить воздушного змея?", дипломы вручили фильмам "Сестры Харариху" и "Лето электрического льва".
Жюри основного конкурса в этом году состояло из женщин-кинематографистов: во главе жюри была украинская актриса Ирма Витовская.
В национальном конкурсе короткометражных фильмов победила работа Марины Рощиной "В радости, и только в радости". Дипломами отметили фильмы Никиты Лыськова "Любовь" и Алексея Радинского "Цвет фасада: синий".
В конкурсе фильмов для подростков победила картина "Слишком далеко" Сары Винкенштетте.
В параллельном конкурсе ЛГБТ-фильмов "Солнечный зайчик" победил фильм "Блондин" Марко Бергера. Спецприз жюри получил фильм "Дикий".
48-й кинофестиваль "Молодость" завершился фильмом закрытия "Рокетмен" Декстера Флэтчера.