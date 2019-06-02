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02.06.19 15:36

Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией. ФОТО

Две попытки табачной контрабанды на границе с Румынией прекратили вчера пограничники Мукачевского и Черновицкого отрядов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничники сорвали 2 попытки контрабанды сигарет на границе с Румынией 01

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Дилове" Мукачевского отряда заметил лиц с пакетами, которые двигались в сторону границы. Поняв, что их разоблачили, правонарушители бросили свой груз и сбежали. В 50 метрах от украинской-румынской границы нарядом обнаружены 6 пакетов в которых находилось 4 тыс. пачек сигарет.

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Еще одну попытку перемещения сигарет разоблачили пограничники на Буковине. На подступах к госгранице наряд отдела "Селятино" перекрыл путь следования контрабандистов с пакетами. В результате, правонарушити бросили 2 пакета с сигаретами и сбежали.

Обнаруженные табачные изделия будут переданы сотрудникам ГФС.

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