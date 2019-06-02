Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика

Об этом она сказала в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они (задержанные - Ред.) признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала женщина.

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"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать", - отметила она.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.