"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой" - сказал Медведев.

Российский премьер считает, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". В Москве, по его словам, "никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и уже сформировавшихся трендов" не питают, но забегать наперед не хотят и ждут действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не испытываю никаких иллюзий от победы Зеленского, но шансы на улучшение взаимодействия с Россией все же есть, - премьер страны-агрессора Медведев