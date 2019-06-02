"Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы", - премьер-министр РФ Медведев

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой" - сказал Медведев.
Российский премьер считает, что "заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы". В Москве, по его словам, "никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и уже сформировавшихся трендов" не питают, но забегать наперед не хотят и ждут действий.