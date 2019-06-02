Лидер социал-демократов ФРГ Налес уходит в отставку, Меркель заверила, что правительство продолжит работу

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес написала заявление об уходе в отставку с должностей председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Обсуждение внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - заявила Налес. В ближайшие дни она разъяснит свою позицию коллегам в партии, сначала в правлении СДПГ, а затем в парламентской фракции партии.

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Кроме того, СМИ сообщают, что, по данным источников в окружении Налес, она намерена также отказаться от мандата депутата Бундестага и таким образом полностью оставить политическую деятельность.

Социал-демократическая партия входит в правящую в ФРГ коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Этот альянс сначала вызвал большие дискуссии в рядах германской социал-демократии. Левое крыло партии все громче требует разрыва коалиции с консерваторами. Поэтому, считают обозреватели, отставка Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для коалиционного правительства, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель. Развал коалиции может обернуться досрочными выборами в ФРГ.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. Фракцию в Бундестаге она возглавляла с сентября 2017 года. На выборах в Европарламент 2019 года СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования. Социал-демократы набрали 15,8 процента и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии "Союз 90/Зеленые". "Результаты слишком разочаровывают", - заявила тогда Налес.

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В то же время, канцлер ФРГ заверила, что несмотря на отставку Андреа Налес, правительство под ее руководством будет продолжать работу, пишет DW.

"Мы продолжим работу правительства со всей серьезностью. И в первую очередь - со всей ответственностью", - заявила немецкий канцлер во время заседания руководства партии ХДС в Берлине в воскресенье, 2 июня.

Меркель добавила, что уважает решение Налес об отставке с должности председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге. "Я много лет работала с ней и когда она была федеральным министром труда и социальных вопросов, и когда она работала лидером партии и фракции СДПГ", - сказала Меркель, назвав Налес "социал-демократкой до глубины души".

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