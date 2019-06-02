Папа Римский попросил прощения у ромов за дискриминацию со стороны Католической церкви

Во время встречи с цыганском общиной в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы дискриминировали, жестоко обращались или подозрительно смотрели на вас", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
На протяжении веков ромов преследовали в Европе.
Считается, что сотни тысяч ромов убили во время Холокоста.
Сегодня ромы живут преимущественно в южной и центральной Европе и составляют около 10% от общей численности населения Румынии. Они жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации и многие живут в бедности.
"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - и прошу прощения у вас", - сказал Папа Франциск ромам в румынском городе Блаж.
"Равнодушие порождает предрассудки и способствует гневу и образам, - сказал понтифик. - Сколько раз мы судим опрометчиво, со словами, которые ранят, со взглядами, которые сеют ненависть и разделение!"
Встреча с цыганами произошла после торжественной церемонии в городе Блаж, на которой папа Франциск беатифицировал (папское "благословение" мертвого человека, решающий шаг на пути к признанию человека святым) семерых епископов, которые были заключены и подвергнуты пыткам во время коммунистического правления в Румынии.
Режим заключил их в 1948 году за измену после того, как они отказались стать православными христианами.
Все семеро погибли в заключении и были тайно похоронены.