Папа Римский попросил прощения у ромов за дискриминацию со стороны Католической церкви

Во время встречи с цыганском общиной в последний день своего визита в страну понтифик попросил прощения за "все те времена в истории, когда мы дискриминировали, жестоко обращались или подозрительно смотрели на вас", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

На протяжении веков ромов преследовали в Европе.

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Считается, что сотни тысяч ромов убили во время Холокоста.

Сегодня ромы живут преимущественно в южной и центральной Европе и составляют около 10% от общей численности населения Румынии. Они жалуются, что им трудно получить работу из-за дискриминации и многие живут в бедности.

"Я прошу прощения - во имя Церкви и Господа - и прошу прощения у вас", - сказал Папа Франциск ромам в румынском городе Блаж.

"Равнодушие порождает предрассудки и способствует гневу и образам, - сказал понтифик. - Сколько раз мы судим опрометчиво, со словами, которые ранят, со взглядами, которые сеют ненависть и разделение!"

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Встреча с цыганами произошла после торжественной церемонии в городе Блаж, на которой папа Франциск беатифицировал (папское "благословение" мертвого человека, решающий шаг на пути к признанию человека святым) семерых епископов, которые были заключены и подвергнуты пыткам во время коммунистического правления в Румынии.

Режим заключил их в 1948 году за измену после того, как они отказались стать православными христианами.

Все семеро погибли в заключении и были тайно похоронены.