Суд ООН 3 июня начнет рассмотрение дела о нарушении Россией конвенции о финансировании терроризма, - Зеркаль

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В 10:00 утра суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и свидетельских показаний, которые Украина предоставила суду на 17 500 страницах еще год назад", - заявила Зеркаль.

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По ее словам, большая часть материалов будет обнародована на сайте 3 июня.

"Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", - пишет Зеркаль.

Заместитель министра отметила, что украинская юридическая команда готова к "очередной порции российской пропаганды".

"Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, которые непосредственно расследуют дела сбивания МН17, террористических актов в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовавших во всех переговорах с россиянами по этим вопросам", - подчеркнула Зеркаль.

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Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

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12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.