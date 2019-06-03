Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.06.19 01:55

Двое водителей, в том числе полицейский, погибли в ДТП на Николаевщине, женщина-пассажир госпитализирована

В 5 километрах от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска на Николаевщине 2 июня около 12:00 столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan.

дтп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции области, 27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Хмельнитчине: Chevrolet Aveo на встречке влетел в грузовик, погибли двое взрослых и ребенок. ФОТО

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100