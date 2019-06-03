В МВД готовят "приятный сюрприз" для автошкол: инструктора будут нести персональную ответственность за учеников

Как информирует Цензор.НЕТ о нововведениях рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий в эфире OBOZ.TV.

"Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой "приятный сюрприз" для автошкол – если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – Ред.), инструктора несут за это персональную ответственность", - сообщил Криклий.

По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

"Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они "комиссией" принимают экзамены по теории - якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Такой же "комиссией" принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Эту ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность", - подчеркнул он.

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Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не "привязываться" к автошколам.

"В теории человек сможет самостоятельно обучиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен", – пояснил Криклий.

"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", – резюмировал он.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.