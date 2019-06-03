Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое Время".
По словам Фриланд, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатов других стран".
"К сожалению, до конца июня наши дипломаты в посольстве в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию. У нас нет другого выхода, кроме как временно закрыть наше посольство", - заявила Фриланд.
Она отметила, что жители Венесуэлы смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.
Напомним: в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.
В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.