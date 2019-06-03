Канада временно закрыла посольство в Венесуэле

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое Время".

По словам Фриланд, "режим Мадуро сделал все, чтобы усложнить работу дипломатов других стран".

"К сожалению, до конца июня наши дипломаты в посольстве в Венесуэле больше не смогут работать из-за того, что режим Мадуро не продолжил им аккредитацию. У нас нет другого выхода, кроме как временно закрыть наше посольство", - заявила Фриланд.

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Она отметила, что жители Венесуэлы смогут обращаться в посольство Канады в Колумбии.

Напомним: в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

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В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.