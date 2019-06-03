Возвращение делегации России в ПАСЕ станет капитуляцией Совета Европы, - правозащитники

Об этом говорится в открытом обращении украинских правозащитных организаций к комитету ПАСЕ по вопросам процедуры, иммунитетов и институциональных дел, а также национальных делегаций стран-участниц Совета Европы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В понедельник, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ обсудит полномочия национальных делегаций, в частности, российской, и может принять решение, что приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее. Напомним, Россия не участвует в сессиях ассамблеи с января 2015 года после применения серьезного ограничения полномочий ее делегации.

Правозащитники предостерегают ПАСЕ от положительного решения в пользу России. Они указывают, что РФ даже не начала выполнять ни одну из высказанных ей рекомендаций в резолюциях ПАСЕ, фактически пренебрегая уставными требованиями организации-члена Совета Европы.

"Более того, ситуация только ухудшается и примеров грубых нарушений Россией международных стандартов прав человека на оккупированной ею территории Крыма и в зоне вооруженного конфликта на Донбассе становится все больше", - замечают авторы обращения.

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Среди нарушений РФ они указывают на преследование правозащитников, журналистов и общественных активистов в Крыму, что стало системным явлением. В частности, самые последние: самый массовый арест в истории оккупированного Крыма в конце марта и задержание двух крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумин Салиевой в конце мая.

"В свете этих фактов безусловное возвращение российской делегации в ПАСЕ выглядит моральной капитуляцией Совета Европы как межгосударственной организации, которая заботится об обеспечении прав человека ... Решение о возможном возвращении в ПАСЕ российской делегации при полном пренебрежении Россией требований этой организации является не поддержкой российского гражданского общества, а ударом по его ценностям и моральным принципам, фактически распространением и умножением безнаказанного зла", - отмечают украинские организации.

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Подписанты подчеркивают: любая дискуссия о снятии санкционного давления из Российской Федерации должна начинаться с требования к России освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса.

"На заседании комитета 3 июня и во время июньской сессии ПАСЕ... мы просим вас обратить внимание, что речь идет не только о Российской Федерации, но и о других странах-участницах Совета Европы, которым лишение права ПАСЕ накладывать санкции просто развяжет руки, и от которых можно будет ожидать усиления политических преследований", - говорится в обращении.

Обращений поддержали 12 украинских правозащитных организаций, среди которых "Центр гражданских свобод", "Объединение родственников политзаключенных Кремля", "Восточноукраинский центр общественных инициатив", "Крым SOS" и другие.