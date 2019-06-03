"Миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб", - российский террорист Хасанов о ликвидированных наемниках "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написал российский террорист Эльдар Хасанов, причастный к убийствам на Донбассе, передает Цензор.НЕТ.

"Из Донецка мне пришло невеселое сообщение от ополченца первой волны. "Сегодня с копейки (1-ая Славянская бригада) хоронили человека, четверо детей осталось, миной убило на передовой, а оформили типа в дтп погиб"... Всё по прежнему..." - сообщил террорист.

Хасанов добавил, что "сегодня похоронили двоих - командира пятой роты и замполита батальона. А как погибшего в ДТП оформили мехвода с третьего батальона 1-ой Славянской. Это - третий".

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Сторонники террористов в комментариях сетует, что такое положение дел - "узаконенное убийство русскоязычного населения. А главарь банды, которая управляет страной, дурака по хоккеному полю гоняет (президент России Владимир Путин. - Ред.).

Другие пишут, что "почти всех погибших оформляют как несчастный случай в быту, не имеющий отношение к боевым потерям".





