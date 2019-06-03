В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 30 человек, во время пожаров - 21, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации техногенного характера местного и объектового уровней, в результате которых погибли 6 человек и пострадали 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 654 чрезвычайные события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 106 пожаров, спасены на пожарах 40 человек и не допущено уничтожение огнем 354 здания и 44 ед. техники. На пожарах погиб 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 639 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 270 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 623 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.

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