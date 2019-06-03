Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Так, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично", - рассказал Вакарчук.

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Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вместе с президентом Владимиром Зеленским, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.

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