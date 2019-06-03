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03.06.19 11:23

Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявил, олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский вместе звонили ему около двух лет назад, чтобы спросить, пойдет ли он на выборы.

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Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Так, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично", - рассказал Вакарчук.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вместе с президентом Владимиром Зеленским, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.

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