Коломойский вместе с Зеленским звонили мне около двух лет назад, - Вакарчук

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Так, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них ни по телефону, не лично", - рассказал Вакарчук.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вместе с президентом Владимиром Зеленским, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.