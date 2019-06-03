После выборов в Украине активизировались пророссийские силы, - Герасимов

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.
Также он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Украины Владимира Зеленского.
Также во фракции подчеркивают важность принятия на этой неделе законов о ВСК и Избирательный кодекс.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий надеется, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг
Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Парубием.
Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.
Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.
Ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Рада приступит к рассмотрению Избирательного кодекса в четверг.