Тимошенко обвинила Конституционный Суд в планах сорвать досрочные выборы в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Согласительном совете в ВР.

По ее словам, сегодня ряд политсил пытаются оспорить правомерность проведения выборов 21 июля.

При этом Тимошенко подчеркнула, что сделать они это пытаются в Конституционном суде, который в большей части был сформирован во времена президентства Виктора Януковича.

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент. Она отметила, что три года коалиции в парламенте не существует, и "три года нарушалась Конституция", а коалиция была ситуативной... Через Конституционный суд, который частично был сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь до осени", - сказала она.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.