Журналистка Юлия Мендель выиграла конкурс на должность пресс-секретаря Зеленского (обновлено)

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Faceboook, передает Цензор.НЕТ.

"Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Зеленского. В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из Администрации президента.

"Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции", - отмечает команда Зеленского.

Сообщается, что Юлии Мендель 32 года.

"Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico", - рассказали в Зеленского.

Позже на сайте АП обнародовали указ президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Мендель пресс-секретарем главы государства. "Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Напомним, 30 апреля президент Владимир Зеленский призвал тех, кто владеет как минимум тремя языками и готов работать 24/7, присылать резюме на должность пресс-секретаря.

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