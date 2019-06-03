Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд

Об этом на своей странице в Facebook написал медиаэксперт Николай Подосокорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"На 97-м году жизни в Израиле скончался последний из остававшихся в живых участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" Семен Моисеевич Розенфельд. Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Семен Розенфельд родился в 1922 году в местечке Терновка Винницкой области. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжёлом артиллерийском полку. В конце июля 1941 года попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими евреями-военнопленными был отправлен в лагерь Собибор", - сообщил он.

"14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого большая часть узников под руководством Печерского, уничтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу. До момента освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года Розенфельд с небольшой группой узников скрывался в лесах. В освобождённом Хелме Розенфельд явился в советскую комендатуру, прошёл проверку СМЕРШа и был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боёв, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в строй и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене рейхстага надпись "Барановичи—Собибор—Берлин". Демобилизовался в октябре 1945 года", - напомнил медиаэксперт.

Также читайте: В жизни Вайспапира были расстрел отца в 38-м, участие в боях за Киев, ранение, плен, Собибор, - историк Лариса Москаленко

Первая послевоенная встреча узников Собибора, боевых товарищей Печерского, Вайспапира и Розенфельда состоялась в доме Семёна в городе Гайворон в 1973 году, причём Печерский и Розенфельд не встречались до того с 1943 года. Тогда же было решено проводить эти встречи каждые пять лет. В 1990 году эмигрировал в Израиль, жил в Тель-Авиве. 16 октября 2012 года в Тель-Авиве был открыт памятник Александру Печерскому и посажено именное дерево. Памятник сооружён на территории комплекса социального жилья, где проживал Семён Розенфельд. Министр информации и диаспоры Израиля Юлий Эдельштейн вручил Розенфельду награду со словами, что подвиг Печерского и его соратников не имеет аналогов в истории и является выдающимся примером героизма еврейского народа", - отметил Подосокорский.

Напомним, в 2018 году в Киеве скончался последний из организаторов восстания в лагере смерти "Собибор" 96-летний Аркадий Вайспапир.