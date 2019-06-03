Мы обращаемся в КС по поводу неконституционного указа о роспуске парламента, - НФ

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд с призывом вынести решение по ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Нужно получить законное заключение от КС до 21 июля ", - сказал Максим Бурбак.

"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.

Также Бурбак призвал Президента Украины Владимира Зеленского не разъединять Украину, вспомнив пророссийские высказывания бизнес-партнеров главы государства.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса и призвал Зеленского созвать Совбез ООН.

Кроме того, глава фракции "НФ" отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.