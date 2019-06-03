"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьера", - Геращенко повздорила с Тимошенко на Согласительном совете в ВР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала на Согласительном совете в Раде.

"Мне удивительно слышать, как нам предлагают начать "с чистого листа" переговоры с человеком, вынесшим 1 марта 2014 года на голосование предложение ввести войска в Украину", - сказала она.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ранее высказавшая тезис о переговорах с РФ с чистого листа, попыталась вставить свою реплику, но Геращенко попросила ее не перебивать.

"Я понимаю, что сейчас начался кастинг на пост премьер-министра, но вам на этом кастинге не удастся унизить меня", - сказала она.

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Также Геращенко выразила мнение, почему отдельные политики хотят отмены минского процесса. Санкции против РФ приняты на основе Минских соглашений, и отмена Минска может привести к отмене санкций.

Также Геращенко напомнила о проблеме освобождения украинских моряков и других узников, которых незаконно удерживают в РФ. Она выразила надежду на то, что Президент во время своего визита в Брюссель поднимет этот вопрос.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".