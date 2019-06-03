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03.06.19 12:53

Зеленский в Брюсселе встретится с генсеком НАТО Столтенбергом и президентом Евросовета Туском

Президент Владимир Зеленский 4 июня в Брюсселе примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, а 5-го проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сообщение на сайте Альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

В НАТО указали, что Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

После чего в 16:45 (по местному времени) Столтенберг и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сайт Европейского совета, в среду, 5 июня, в 14.30 (по местному времени) также пройдет встреча президента Евросовета с Зеленским.

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