Бурбак призвал Зеленского не разъединять Украину и созвать Совбез ООН

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал на Cогласительном совете в Раде.
Он вспомнил пророссийские высказывания бизнес-партнеров Президента Владимира Зеленского.
Также он акцентировал внимание на том, что сам Президент еще ни разу точно не обозначил свою позицию по поводу внешнеполитического курса.
Бурбак призвал Зеленского созвать Совбез ООН.
Кроме того, глава фракции отметил, что отмену закона о государственном языке не допустят.
Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".
В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.