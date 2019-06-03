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03.06.19 13:14

Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать

Важно, чтобы происходило обновление властной вертикали и в политику шли молодые честные люди с четкими моральными принципами.

христиане

Об этом Александр Турчинов сказал во время выступления на II Форуме христиан управленцев.


Участники Форума обсудили вопросы активного участия христиан в развитии управления государством и обеспечения развития Украины на фундаменте христианских ценностей. Также отдельное внимание уделялось участию молодых христианских политиков в парламентских выборах и подготовке к предстоящим местным выборам.


По словам Александра Турчинова, очень важно, чтобы происходило не только обновление лиц в политике, "но важно, чтобы у новых лиц были интересные и реалистичные идеи и программы". "А главное, чтобы они были способны их реализовать, что невозможно без достаточно серьезной профессиональной подготовки", - отметил он.


В этом контексте участники Форума обсудили вопрос создания Центра подготовки для молодых христианских политиков, где можно будет овладеть основами управления, государства, экономики и политологии.

Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 01
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 02
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 03
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 04
Турчинов: Важно, чтобы у новых лиц были реалистичные идеи и программы и способность их реализовать 05

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