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03.06.19 13:25

Украинский воин Вадим Забава погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению, - Командование. ФОТО

В понедельник, 3 июня, ночью во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Владимирович Забава, 1972 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-странице Командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

"Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын.

Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином.
Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах.

Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами ...", - сказано в сообщении.

Про дату и место прощания будет сообщено дополнительно.

Украинский воин Вадим Забава погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению, - Командование 01

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