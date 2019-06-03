Варфоломей - украинским журналистам: Киевский патриархат "не существует и никогда не существовал"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

В конце прошлой недели в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей встретился с украинскими журналистами и отметил свою поддержку Украины и Православной Церкви Украины.



Фото: Томиленко/Facebook

Томиленко привел цитаты из обращения Патриарха к Национальному союзу журналистов Украины, которая организовывала пресс-тур сотрудников украинских СМИ в Стамбул: "Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства ...

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Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства основанного на выражении Св. Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего." (Galatians 3:26)

Что касается Филарета, то его восстановили в епископской сане как бывшего Митрополита Киевского. Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал.

Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета".

Томиленко также разместил скан официального текста обращения Варфоломея к украинским журналистам:











